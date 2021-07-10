Российский ученый опроверг слухи о многократном заболевании COVID-19

Москва, 10 июля. Большинство пациентов болеют COVID-19 всего один раз.

Пациенты, которые рассказывают, что переболели COVID-19 два или больше раз, чаще всего не проходили лабораторную диагностику и ошибочно принимают за уже перенесенный COVID-19 другое респираторное заболевание, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

«Как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания», — пояснил он и добавил, что насчитывается четыре инфекции, которые также вызывают потерю вкуса и обоняния, поэтому без заключения врачей делать выводы нельзя.

Недавно губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо признался, что пандемия стала для него «личной выгодой». В частности, уточнил он, речь идет о формировании авторитета в обществе после преодоленных трудностей.