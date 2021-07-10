Посол Антонов раскритиковал новые санкции США против российских компаний

Москва, 10 июля. Санкции США против российских фирм — конфронтационный шаг, заявил посол Анатолий Антонов. Комментарий опубликовали на странице российского посольства в США в Facebook.

Минторг США внесло в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина. Американская сторона вновь не представила никаких доказательств относительно того, какие именно нарушения были выявлены, обратил внимание российский посол в США Анатолий Антонов.

В документе американского ведомства говорится, что московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой, «скорее всего», закупали в США электронные компоненты для неких военных программ.

«Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — сказал Антонов.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков усомнился в отмене антироссийских санкций США.