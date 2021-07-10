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Путин призвал выпускников вузов дерзать, мечтать и не сдаваться

  /   Обновлено: 10 июля 2021 04:47
Общество
Путин призвал выпускников вузов дерзать, мечтать и не сдаваться
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин пожелал российским выпускникам вузов не сдаваться, не бояться неудач и дерзать. Глава страны напомнил, что в РФ им открыты все дороги.

Российский лидер подчеркнул, что верит в успешное и светлое будущее молодых специалистов, способных найти свое дело, которое послужит на благо обществу и родной стране.

«Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь», сказал он.

Также Путин напомнил, что не всегда найти себя удается с первой попытки, порой перед успехом следуют неудачи, но не стоит отступать от своей цели. Лишь ставя перед собой достойные цели и определяя собственные планки достигнутого, можно многого добиться, заключил политик.

Недавно также глава МИД РФ Сергей Лавров предложил встретиться школьнику из Армавира и обсудить его будущую карьеру. Шестиклассник заявил после победы в конкурсе, что мечтал стать министром иностранных дел.

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Владимир Путин вуз выпускной
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