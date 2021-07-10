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Жаркая погода задержится в европейской части России на ближайшие дни
Общество
Жаркая погода задержится в европейской части России на ближайшие дни
pixabay.com

Москва, 10 июля. На ближайшие дни почти всю европейскую часть России захватит жаркая погода, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, особенно высокая температура придет в регионы Южного и Центрального федеральных округов, на большую часть Поволжья и северные регионы России.

«Даже в Мурманске 11 июля будет 2426 градусов, в Вологде 2729 градусов, в Сыктывкаре 2224 градусов, в Черноземье 3032 градуса», цитирует Синенкова ТАСС.

Специалист отметил, что в Мордовии, Саратовской и Пензенской областях в ближайшие дни ожидается 3032 градуса. На юге страны особенно жарко будет в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону. Там синоптики прогнозируют 3035 градусов. В Ставрополе ожидается до 33 градусов, в Ялте и Сочи 2628 градусов.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил, что мощный антициклон продержится на территории Москвы около 12 дней. Природное явление спровоцирует возникновение так называемого «парникового котла» и принесет усиление жары.

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погода россия жара фобос
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