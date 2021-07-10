Жаркая погода задержится в европейской части России на ближайшие дни

Москва, 10 июля. На ближайшие дни почти всю европейскую часть России захватит жаркая погода, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, особенно высокая температура придет в регионы Южного и Центрального федеральных округов, на большую часть Поволжья и северные регионы России.

«Даже в Мурманске 11 июля будет 24–26 градусов, в Вологде — 27–29 градусов, в Сыктывкаре — 22–24 градусов, в Черноземье — 30–32 градуса», — цитирует Синенкова ТАСС.

Специалист отметил, что в Мордовии, Саратовской и Пензенской областях в ближайшие дни ожидается 30–32 градуса. На юге страны особенно жарко будет в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону. Там синоптики прогнозируют 30–35 градусов. В Ставрополе ожидается до 33 градусов, в Ялте и Сочи — 26–28 градусов.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил, что мощный антициклон продержится на территории Москвы около 12 дней. Природное явление спровоцирует возникновение так называемого «парникового котла» и принесет усиление жары.