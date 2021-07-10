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Мигранты смогут получать патенты на работу в России у себя в стране
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Мигранты смогут получать патенты на работу в России у себя в стране
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 10 июля. МВД России намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, говорится в сообщении ведомства.

Данная мера позволит исключить проникновение в Россию потенциальных нарушителей. Также это поможет свести к минимуму число незаконных посреднических структур.

Мигрантам для получения патента необходимо собрать пакет документов. Среди них миграционная карта, медсправки, а также подтверждающий знание русского языка документ.

«По нашему мнению, получение иностранными гражданами на территории постоянного проживания вышеуказанных документов поможет ускорить процесс оформления патента на территории РФ», отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Петербурге нелегальный мигрант задержан за попытку дать взятку участковому. Факт передачи денег был задокументирован, на нарушителя был составлен протокол.

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