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Россиянам объяснили опасность купания в запрещенных для этого водоемах
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Россиянам объяснили опасность купания в запрещенных для этого водоемах
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 10 июля. Роспотребнадзор проверяет водоемы на предмет бактериальной, паразитологической и вирусной безопасности, поэтому купание в запрещенных ведомством водоемах опасно для здоровья.

В воде неодобренных Роспотребнадзором озер, прудов и рек находится опасное число болезнетворных бактерий, чаще всего они вызывают лямблиоз, бластоцистоз, в отдельных регионах криптоспоридиоз. Их называют болезнями кишечной группы, рассказала заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова в беседе с радио Sputnik.

Избавиться от вызванных бактериями заболеваний можно лишь после длительной терапии. Подвергать свое здоровье такому риску крайне безответственно, отметила специалист.

Недавно россиян предупредили, что купаться в фонтанах тоже не следует. Таким образом можно подхватить множество заболеваний, в том числе тех, что обычно передаются половым путем.

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роспотребнадзор водоем купание
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