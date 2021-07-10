Госиспытания ракет «Циркон» начнутся до конца июля

Москва, 10 июля. Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» стартуют до конца июля, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Стрельбы выполнят с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Это будет четвертый пуск ракет с «Адмирала Горшкова» за все время.

«В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — цитирует источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Ранее глава агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что российские гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу для американских авианосцев. По его словам, именно «Цирконы» являются наиболее опасным для авианосцев оружием.

«Циркон» стал первой в истории гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна выполнять продолжительный аэродинамический полет и осуществлять маневрирование в плотных слоях атмосферы с использованием тяги собственного двигателя на всем протяжении маршрута. Максимальная скорость ракеты составляет порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность — тысячу километров.