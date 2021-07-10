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Киев озвучил условие для осуществления переговоров по Донбассу
Политика
Киев озвучил условие для осуществления переговоров по Донбассу
wikipedia.org  /  Aleksej Leonov/CC BY-SA 2.0

Киев, 10 июля. Власти Киева рассказали, на каких условиях они будут участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Такой вариант возможен лишь после выхода из группы представительницы со стороны Донецкой Народной Республики Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.

Представители Киева уже выразили свое недовольство по поводу участия в переговорах представителей ЛНР и ДНР, покинув недавно заседание политической группы прямо во время его проведения. Представители ЛНР и ДНР расценили такой шаг как необоснованный срыв переговоров со стороны Украины.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, за это время пострадали около 13 тысяч человек. Несмотря на несколько подписанных документов по урегулированию конфликта, в регионе все еще происходят перестрелки.

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Она осталась работать в руководстве страны, но сменила направление деятельности.

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Киев ЛНР днр
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