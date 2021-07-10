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Россиянам рассказали, как мошенники могут использовать чек из магазина
Общество
Россиянам рассказали, как мошенники могут использовать чек из магазина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Чеки не содержат персональных данных покупателей, поэтому для мошенников они практически бесполезны, но есть одно исключение.

При покупке картой на чеке сохраняются последние четыре цифры банковской карты. Мошенники могут использовать эту информацию для того, чтобы при звонке представиться сотрудником банка и узнать у растерянного человека конфиденциальную информацию. Об этом информирует агентство "Прайм".

Чеки также анализируют магазины для развития магазинов, прогнозирования дохода и эффективности будущих инвестиций. По словам эксперта, магазины, исходя из покупок клиентов могут создавать комплексное предложение или дополнительные услуги.

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что телефонные мошенники дозвонились до него на Международной космической станции. По его словам, он получал звонки от людей, которые представлялись сотрудниками банка, но было очевидно, что это действовали мошенники.

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мошенники чек покупки
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