Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями

Москва, 10 июля. Люди и животные ощущают себя добрее и спокойнее, когда они сыты.

Это связано с тем, что с биологической точки зрения организм получил то, что хотел, пояснил профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев в беседе с РИА Новости.

Кишечник вырабатывает множество гормонов, в том числе и серотонин, который отвечает за ощущение счастья, организм поблагодарил и поощрил головной мозг за то, что он «добыл пищу». Поэтому вопрос питания является одним из важнейших факторов психологического благополучия.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему новые мутации коронавируса неизбежны. По его словам, это естественный процесс, который можно прервать только вакцинацией.