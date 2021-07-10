Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 03:43
03:33
Общество
Хозяевам квартир объяснили смысл законопроекта о наказании за поведение гостей
03:33
Общество
Россиянам рассказали, как мошенники могут использовать чек из магазина
03:32
Наука
Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями
03:17
Политика
Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»
03:09
Происшествия
Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79
03:00
Политика
Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ
02:58
Экономика
Минфин РФ оценил подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch
02:54
Общество
Союз виноградарей заявил об отсутствии дефицита на рынке российских вин
02:48
Происшествия
Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно
02:45
Экономика
Агенство Fitch подтвердило рейтинг российского экономики на уровне «BBB»
Все новости

Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями
Наука
Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями
pixabay.com  /  suju-foto

Москва, 10 июля. Люди и животные ощущают себя добрее и спокойнее, когда они сыты.

Это связано с тем, что с биологической точки зрения организм получил то, что хотел, пояснил профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев в беседе с РИА Новости.

Кишечник вырабатывает множество гормонов, в том числе и серотонин, который отвечает за ощущение счастья, организм поблагодарил и поощрил головной мозг за то, что он «добыл пищу». Поэтому вопрос питания является одним из важнейших факторов психологического благополучия.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему новые мутации коронавируса неизбежны. По его словам, это естественный процесс, который можно прервать только вакцинацией.

Вернуться назад

еда пища эмоции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru