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Хозяевам квартир объяснили смысл законопроекта о наказании за поведение гостей
Общество
Хозяевам квартир объяснили смысл законопроекта о наказании за поведение гостей
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 10 июля. Новые поправки в Жилищном кодексе обязали собственников квартир нести ответственность за нарушение прав соседей арендаторами или гостями.

Поправки были внесены депутатами Госдумы. Проект размещен на сайте нижней палаты парламента. Адвокат Гузель Жабарова объяснила смысл законопроекта, передает радио Sputnik.

«Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника», заявила она.

Уведомлять соседей о начале ремонтных работ тоже должен будет собственник. Целью законопроекта являются дополнительные рычаги управляющих компаний и ТСЖ для воздействия на собственников квартир в случае сдачи в аренду.

Ранее россиянам рассказали, какой штраф можно получить даже дома. Если в квартире процветает антисанитария, а собственник не соблюдает элементарных правил пожарной безопасности, то он может получить штраф или даже понести уголовное наказание.

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законопроект собственник арендатор
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