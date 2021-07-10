Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 03:43
03:33
Общество
Хозяевам квартир объяснили смысл законопроекта о наказании за поведение гостей
03:33
Общество
Россиянам рассказали, как мошенники могут использовать чек из магазина
03:32
Наука
Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями
03:17
Политика
Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»
03:09
Происшествия
Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79
03:00
Политика
Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ
02:58
Экономика
Минфин РФ оценил подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch
02:54
Общество
Союз виноградарей заявил об отсутствии дефицита на рынке российских вин
02:48
Происшествия
Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно
02:45
Экономика
Агенство Fitch подтвердило рейтинг российского экономики на уровне «BBB»
Все новости

Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»
Политика
Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 июля. Разногласия между Украиной и Германией по «Северному потоку — 2» возможно уладить с помощью компенсации Киеву в случае утери роли транзитера газа.

Об этом написал журнал Spiegel. Еще один из способов сгладить напряжение предоставить Украине «сотрудничество в производстве водорода» и возможное «обещание» Германии выделить миллиарды на восстановление «полностью разрушенной» газовой сети Украины.

Недавно украинские власти выразили сомнения по поводу завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Экономист Александр Дудчак рассказал о причинах Киева в очередной раз выдать желаемое за действительное. Он привел в пример возведение моста через Керченский пролив, который был достроен вовремя и стал визитной карточкой полуострова.

Вернуться назад

украина Киев северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru