Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»

Киев, 10 июля. Разногласия между Украиной и Германией по «Северному потоку — 2» возможно уладить с помощью компенсации Киеву в случае утери роли транзитера газа.

Об этом написал журнал Spiegel. Еще один из способов сгладить напряжение — предоставить Украине «сотрудничество в производстве водорода» и возможное «обещание» Германии выделить миллиарды на восстановление «полностью разрушенной» газовой сети Украины.

Недавно украинские власти выразили сомнения по поводу завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Экономист Александр Дудчак рассказал о причинах Киева в очередной раз выдать желаемое за действительное. Он привел в пример возведение моста через Керченский пролив, который был достроен вовремя и стал визитной карточкой полуострова.