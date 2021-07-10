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Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79

  /   Обновлено: 10 июля 2021 03:09
Происшествия
Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79
pixabay.com  /  pixabay.com

Серфсайд, 10 июля. Число погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде выросло до 79. Соответствующей информацией поделилась глава округа Даниэлла-Ливайн Кава во время пресс-конференции.

Кава заявила, что подтверждена смерть 79 человек. Глава округа добавила, что судьба 61 жителя остается неизвестной, передает ТАСС.

Многоэтажное жилое здание обрушилось в городе Серфсайд 24 июня. Спасатели смогли за первые сутки достать из-под завалов 37 человек, но позже выживших не находили.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Серфсайде. Лидеры также обсудили вопросы в сфере кибербезопасности.

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