Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79

Серфсайд, 10 июля. Число погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде выросло до 79. Соответствующей информацией поделилась глава округа Даниэлла-Ливайн Кава во время пресс-конференции.

Кава заявила, что подтверждена смерть 79 человек. Глава округа добавила, что судьба 61 жителя остается неизвестной, передает ТАСС.

Многоэтажное жилое здание обрушилось в городе Серфсайд 24 июня. Спасатели смогли за первые сутки достать из-под завалов 37 человек, но позже выживших не находили.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Серфсайде. Лидеры также обсудили вопросы в сфере кибербезопасности.