Минфин РФ оценил подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch

Москва, 10 июля. Подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» говорит об эффективности проводимой макроэкономической политики РФ.

Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов. Минфин РФ позитивно отнесся к решению агентства Fitch признать кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Агентство отмечает, что текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки», — сказал Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне «BBB».