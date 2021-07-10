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Союз виноградарей заявил об отсутствии дефицита на рынке российских вин
Общество
Союз виноградарей заявил об отсутствии дефицита на рынке российских вин
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 10 июля. Дефицита российских вин из-за вступления в силу нового закона о производстве и обороте винодельческой продукции в РФ не предвидится. В 2021 году ожидается нормальный урожай.

Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире телеканала РБК. По его мнению, объем урожая 2021 года ожидается такой же, какой собирают в России ежегодно.

«Я думаю, что дефицита российских вин не будет, мы и в этом году ожидаем средний или чуть выше, и поэтому тот объем вина, который есть сегодня на рынке, российского вина, он не уменьшится», сказал Попович.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России. Закон уточняет особенности маркировки продукции и продажи в рознице.

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вино урожай виноделие
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