Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 03:43
03:33
Общество
Хозяевам квартир объяснили смысл законопроекта о наказании за поведение гостей
03:33
Общество
Россиянам рассказали, как мошенники могут использовать чек из магазина
03:32
Наука
Эндокринолог объяснил связь между едой и человеческими эмоциями
03:17
Политика
Spiegel назвал способ уладить разногласия между Украиной и Германией по «СП-2»
03:09
Происшествия
Число жертв обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 79
03:00
Политика
Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ
02:58
Экономика
Минфин РФ оценил подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch
02:54
Общество
Союз виноградарей заявил об отсутствии дефицита на рынке российских вин
02:48
Происшествия
Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно
02:45
Экономика
Агенство Fitch подтвердило рейтинг российского экономики на уровне «BBB»
Все новости

Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно
Происшествия
Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно
pixabay.com

Нижний Новгород, 10 июля. Устроивший «конюшню» в жилой многоэтажке мужчина получил 3,5 года условно. Он изводил соседей с 2018 года.

Сначала мужчина «устраивал» своим соседям рок-концерты, он включал песни немецкой группы Rammstein. После чего стал «радовать» жильцов многоэтажного дома ржанием лошадей.

«Это не дом, а настоящая конюшня», жаловались соседи.

Они вызывали полицию, стучали в двери и стены, однако результата не было.

Один раз проиграв в суде, соседи подали на него коллективную жалобу. В результате против любителя лошадей возбудили уголовное дело. Сначала его поместили под стражу, а потом под домашний арест. Однако громкие звуки из квартиры продолжались. Теперь «бытовой террорист» из Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно.

Недавно было возбуждено уголовное дело против 55-летнего мужчины, который держал в страхе и насиловал 12-летнюю девочку из соседней квартиры своего дома.

Вернуться назад

злоумышленник соседи многоэтажка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru