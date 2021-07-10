Мучавший соседей лошадиным ржанием мужчина получил 3,5 года условно

Нижний Новгород, 10 июля. Устроивший «конюшню» в жилой многоэтажке мужчина получил 3,5 года условно. Он изводил соседей с 2018 года.

Сначала мужчина «устраивал» своим соседям рок-концерты, он включал песни немецкой группы Rammstein. После чего стал «радовать» жильцов многоэтажного дома ржанием лошадей.

«Это не дом, а настоящая конюшня», — жаловались соседи.

Они вызывали полицию, стучали в двери и стены, однако результата не было.

Один раз проиграв в суде, соседи подали на него коллективную жалобу. В результате против любителя лошадей возбудили уголовное дело. Сначала его поместили под стражу, а потом под домашний арест. Однако громкие звуки из квартиры продолжались. Теперь «бытовой террорист» из Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно.

Недавно было возбуждено уголовное дело против 55-летнего мужчины, который держал в страхе и насиловал 12-летнюю девочку из соседней квартиры своего дома.