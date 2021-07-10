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Специалист Косарев назвал скрытые функции смартфона

  /   Обновлено: 10 июля 2021 02:39
Технологии
Специалист Косарев назвал скрытые функции смартфона
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 10 июля. Смартфоны имеют функции, о которых пользователи часто не знают. Об этом заявил директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

В список таких функций входит создание ссылок для контактов и приложений, передает агентство «Прайм». Пользователи могут не догадываться, что возможно любой контакт перетащить на рабочий стол для звонков в один клик. Этот же процесс можно делать и с настройками, например, вывести на экран режим инкогнито, сообщил эксперт.

Косарев также рассказал, как ускорить работу девайса. Для этого пользователю необходимо зайти в режим разработчика, а это делается семью нажатиями на номер сборки устройства. После чего необходимо найти пункты анимации и ускорить их в два раза.

Если человек не любит читать, то он может заставить смартфон озвучить текст. Активировать эту функцию можно в разделе специальных возможностей, сообщил специалист.

Пользователь также может активировать гостевой режим, если нужно передать устройство в чужие руки. Для этого нужно при открытии уведомлений нажать на иконку пользователя, после чего выбрать «добавить гостя».

Ранее IT-специалист Дмитрий Рябинин перечислил правила пользования телефоном при жаре. Эксперт отметил, что угрозой для смартфонов является грязь и песок.

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