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Россиянам назвали признаки съедобных лисичек

  /   Обновлено: 10 июля 2021 02:38
Общество
Россиянам назвали признаки съедобных лисичек
pxhere.com

Москва, 10 июля. Комитет лесного хозяйства Московской области назвал отличия съедобных лисичек от их ядовитых двойников.

Главное отличие съедобного, безвредного гриба однотонная светло-желтая или светло-оранжевая окраска. Лжелисичка, как правило, обладает более яркой и светлой окраской медно-красной, ярко-оранжевой, желтовато-белой, рассказали специалисты в беседе с РИА Новости. Есть два главных опасных двойника лисички говорушка оранжевая и омфалот маслиновый, отметили они.

«Серединка шляпки ложной лисички может отличаться по цвету от краев шляпки», подчеркнули в комитете.

При этом на шляпке ложной ядовитой лисички могут быть пятна различной формы, а сама шляпка всегда отличается ровными краями. Стоит помнить, что безвредная лисичка всегда имеет рваные края.

Недавно врач Александр Мясников рассказал, почему самыми полезными для организма являются искусственно выращенные и купленные в магазине фасованные шампиньоны. По его словам, грибы имеют свойство накапливать тяжелые металлы, которые вредны для человеческого организма.

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грибник гриб лисичка
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