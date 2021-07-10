Перу рассчитывает на успешное завершение переговоров с Россией по «Спутнику V»

Лима, 10 июля. Власти Перу рассчитывают на успешное завершение переговоров с РФ по поводу поставки российской вакцины «Спутник V».

Достичь прогресса в переговорах Перу рассчитывает до вступления в должность 28 июля нового президента страны. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оскар Угарте.

«Переговоры с центром Гамалеи практически завершились. Вскоре будут сделаны соответствующие заявления о прогрессе», — сообщил он.

В Перу зафиксировано свыше 2 млн подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 194 тыс. смертей от ее последствий. По данным Минздрава, почти 3,5 млн граждан Перу уже вакцинировано.

Недавно граждане ЮАР провели марш в столице государства и потребовали ускорить регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».