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Перу рассчитывает на успешное завершение переговоров с Россией по «Спутнику V»
Политика
Перу рассчитывает на успешное завершение переговоров с Россией по «Спутнику V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Лима, 10 июля. Власти Перу рассчитывают на успешное завершение переговоров с РФ по поводу поставки российской вакцины «Спутник V».

Достичь прогресса в переговорах Перу рассчитывает до вступления в должность 28 июля нового президента страны. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оскар Угарте.

«Переговоры с центром Гамалеи практически завершились. Вскоре будут сделаны соответствующие заявления о прогрессе», сообщил он.

В Перу зафиксировано свыше 2 млн подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 194 тыс. смертей от ее последствий. По данным Минздрава, почти 3,5 млн граждан Перу уже вакцинировано.

Недавно граждане ЮАР провели марш в столице государства и потребовали ускорить регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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россия перу коронавирус
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