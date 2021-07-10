Диетолог назвала самые полезные блюда с ягодами

Москва, 10 июля. Ягоды являются важным источником витаминов каждое лето, но в сочетании с некоторыми продуктами они могут принести организму особенную пользу.

Один из лучших продуктов, который можно употребить с ягодами — творог, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с радио Sputnik. Таким образом можно обеспечить организму лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов.

«Творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин», — добавила специалист и объяснила, что содержащиеся в ягодах эфирные масла могут еще больше усиливать ощущение счастья.

Также принесут пользу организму ягоды в сочетании с сырными тарелками, сметаной, молочным белком. В этом случае диетолог посоветовала приготовить быстрое и легкое блюдо: усовершенствованное безе. Это десерт с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами.

Недавно диетологи напомнили, что для перекусов в течение дня лучше всего тоже выбирать белковые продукты, такие как ряженка или кефир. К ним можно добавлять ягоды и фрукты, если позволяет сезон.