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Диетолог назвала самые полезные блюда с ягодами
Общество
Диетолог назвала самые полезные блюда с ягодами
pixabay.com

Москва, 10 июля. Ягоды являются важным источником витаминов каждое лето, но в сочетании с некоторыми продуктами они могут принести организму особенную пользу.

Один из лучших продуктов, который можно употребить с ягодами творог, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с радио Sputnik. Таким образом можно обеспечить организму лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов.

«Творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин», добавила специалист и объяснила, что содержащиеся в ягодах эфирные масла могут еще больше усиливать ощущение счастья.

Также принесут пользу организму ягоды в сочетании с сырными тарелками, сметаной, молочным белком. В этом случае диетолог посоветовала приготовить быстрое и легкое блюдо: усовершенствованное безе. Это десерт с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами.

Недавно диетологи напомнили, что для перекусов в течение дня лучше всего тоже выбирать белковые продукты, такие как ряженка или кефир. К ним можно добавлять ягоды и фрукты, если позволяет сезон.

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еда продукты ягоды
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