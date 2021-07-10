Захарова посоветовала США переключиться с русского досье на НЛО

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.

Захарова прокомментировала заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что его регулярно прослушивало Агентство национальной безопасности (АНБ) США из-за желания взять интервью у российского президента Владимира Путина. По ее словам, история не стоила бы внимания. Но «к этому грязному американскому белью» зачем-то опять примешали тезис о «русской угрозе».

«Русское досье» стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала список стран, подавляющих свободу СМИ, куда включили Россию неправительственной организации «Репортеры без границ». По ее мнению, без Латвии, Эстонии и США этот перечень является неполным.