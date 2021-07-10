Журналистка из Великобритании назвала причину третьей мировой войны

Лондон, 10 июля. Британская журналистка Имоджен Броддик заявила о возникновении риска третьей мировой войны.

Заход трех российских атомных подлодок в Балтику и учения НАТО в Черном море может грозить третьей мировой войной. Об этом Броддик написала в The Sun.

«Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном», — написала она.

Журналистка напомнила об инциденте с британским эсминцем Defender, который нарушил российские границы вблизи побережья Крыма. Российская авиация тогда произвела предупредительное бомбометание по курсу британского судна.

Военный контингент НАТО, который в данный момент принимает участие в маневрах Sea Breeze, не собирается в ближайшее время покидать акваторию Черного моря. Кроме этого, стало известно, что корабли стран Альянса планируют принять участие в учениях в Болгарии.