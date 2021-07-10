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Журналистка из Великобритании назвала причину третьей мировой войны
Политика
Журналистка из Великобритании назвала причину третьей мировой войны
flickr.com  /  Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Follow

Лондон, 10 июля. Британская журналистка Имоджен Броддик заявила о возникновении риска третьей мировой войны.

Заход трех российских атомных подлодок в Балтику и учения НАТО в Черном море может грозить третьей мировой войной. Об этом Броддик написала в The Sun.

«Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль в Черном», написала она.

Журналистка напомнила об инциденте с британским эсминцем Defender, который нарушил российские границы вблизи побережья Крыма. Российская авиация тогда произвела предупредительное бомбометание по курсу британского судна.

Военный контингент НАТО, который в данный момент принимает участие в маневрах Sea Breeze, не собирается в ближайшее время покидать акваторию Черного моря. Кроме этого, стало известно, что корабли стран Альянса планируют принять участие в учениях в Болгарии.

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нато учения черное море
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