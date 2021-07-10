Тегеран, 10 июля. Взрыв произошел на западе Тегерана. Сообщается, что инцидент, предположительно, случился в Национальном парке.

Агентство Fars заявило, что в субботу на западе Тегерана прогремел звук взрыва. Однако официальных заявлений о причинах взрыва пока нет, передает РИА Новости.

Предположительно, инцидент случился на территории Национального парка в Тегеране. В агентстве добавили, что пока в результате взрыва пострадавших нет.

Ранее стало известно о сильном взрыве на нефтяном месторождении в Иране. В результате происшествия три человека погибли.