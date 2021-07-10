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Взрыв произошел на западе Тегерана

  /   Обновлено: 10 июля 2021 01:53
Происшествия
Взрыв произошел на западе Тегерана
pixabay.com  /  jorono

Тегеран, 10 июля. Взрыв произошел на западе Тегерана. Сообщается, что инцидент, предположительно, случился в Национальном парке.

Агентство Fars заявило, что в субботу на западе Тегерана прогремел звук взрыва. Однако официальных заявлений о причинах взрыва пока нет, передает РИА Новости.

Предположительно, инцидент случился на территории Национального парка в Тегеране. В агентстве добавили, что пока в результате взрыва пострадавших нет.

Ранее стало известно о сильном взрыве на нефтяном месторождении в Иране. В результате происшествия три человека погибли.

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