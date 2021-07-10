Доктор Мясников назвал причину появления новых мутаций COVID-19

Москва, 10 июля. Новые мутации коронавируса будут становиться все заразнее. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Вирус будет продолжать мутировать. Люди самостоятельно ставят его в положение естественного отбора. Сильнейшие вирусы выживают, так как сразу не произошла массовая вакцинация. Он отметил, что люди сами культивируют инфекцию. Об этом Мясников рассказал в эфире радио "Комсомольская Правда".

По словам врача, единственным способом победить вирус является вакцинация. Он рассказал, что в Европе жесткие ограничения и локдаун не помогли от роста заражений. Он подчеркнул, что это лишь доказывает эффективность именно вакцинации.

Мясников опроверг сообщения члена Ассоциации американских врачей и хирургов Джозефа Меркола о серьезных побочных эффектах западных вакцин. По словам Мясникова, Меркол является известным антипрививочником и давно не занимается врачебной практикой, а лишь пишет книги, являясь при этом остеопатом, а не доктором медицины.