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Долги за тепло в России снизились на 20 миллиардов рублей в мае
Экономика
Долги за тепло в России снизились на 20 миллиардов рублей в мае
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 июля. Суммарная задолженность за тепловую энергию в России достигла 206,4 миллиарда рублей в мае, говорится в материалах ассоциации «Совета производителей энергии».

Общая задолженность снизилась на 20 миллиардов рублей. Дебиторская задолженность за первые пять месяцев года уменьшилась на 2,8 миллиарда рублей (1,3%).

«Платежная дисциплина восстановилась и динамика дебиторской задолженности вернулась к тренду сезонного характера», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

Уровень оплаты тепловой энергии в мае вырос в годовом выражении на 0,3%. Объем собранных средств увеличился на 12% 7 миллиардов рублей.

Ранее ФАС определила, на сколько вырастут тарифы на ЖКУ. Служба контролируют, чтобы увеличение платы было ниже уровня инфляции (4%).

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жку задолженность совет производителей энергии
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