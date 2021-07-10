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Диетолог Макиша перечислила правила здорового перекуса
Общество
Диетолог Макиша перечислила правила здорового перекуса
pixabay.com  /  PD

Москва, 10 июля. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша назвала лучшие продукты для перекуса.

По словам специалиста, перекус должен быть один-два раза в день. В него важно включать белковый продукт: молоко, кефир, ряженка или йогурт. С кисломолочными продуктами хорошо сочетаются фрукты. Из них Макиша отметила цитрусовые, киви, яблоки и сливы.

Порция фруктов не должна быть больше 300 г за один раз, предупредила диетолог. Количество перекусов овощами можно не считать, уточнила специалист.

«Овощи где-то на 80% состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой», цитирует врача «Москва 24».

Использовать для перекуса сладости опасно, особенно натощак, предупредила Макиша. Чашка кофе с конфетами, например, сильно повышает уровень глюкозы в крови, а также риск развития сахарного диабета.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоу назвала соки из цитрусовых и некоторые ягоды и фрукты альтернативой кофе. Среди овощей стимулирующим эффектом может обладать сырая морковь, свекла, баклажаны, свежие лук и чеснок.

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