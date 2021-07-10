Риелтор назвал идеальное время года для купли-продажи жилья

Москва, 10 июля. Существуют несколько сезонных факторов, которые могут повлиять на покупку или продажу жилья.

Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, идеальным временем года для покупки или аренды жилья является лето, так как в это время года проседает деловая активность и можно получить скидку до 3-4% от цены, которая была весной.

«С этой стороны также интересны май и период с начала года до начала февраля, так как приличная часть ликвидного предложения вымывается именно под окончание года», — сказал специалист в интервью агентству «Прайм».

Для продажи недвижимости больше всего подойдет период с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря, так как деловая активность находится на максимальном уровне.

Недавно риелторы назвали популярные у россиян страны для инвестиций в недвижимость. В списке лидирует Великобритания.