Правительство Гаити призвало США отправить войска для помощи

Порт-о-Пренс, 10 июля. Правительство Гаити призвало Вашингтон отправить войска для защиты инфраструктуры в результате убийства президента Жовенеля Моиза.

Президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию. Его жена Мартин Моиз сейчас находится в критическом состоянии. Соответствующей информацией поделилось РИА Новости.

Власти Гаити заявили, что подозреваемые в убийстве президента задержаны. Гаитянский министр сообщил, что группа наемников, которая убила лидера страны, состояла из 28 человек.

Ранее стало известно, что посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши призвал Белый дом ввести санкции в отношении всех виновных в убийстве Моиза. Правоохранители задержали 20 наемников, которых подозревают в убийстве президента.