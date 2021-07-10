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Правительство Гаити призвало США отправить войска для помощи
nara.getarchive.net  /  U.S. National Archives

Порт-о-Пренс, 10 июля. Правительство Гаити призвало Вашингтон отправить войска для защиты инфраструктуры в результате убийства президента Жовенеля Моиза.

Президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию. Его жена Мартин Моиз сейчас находится в критическом состоянии. Соответствующей информацией поделилось РИА Новости.

Власти Гаити заявили, что подозреваемые в убийстве президента задержаны. Гаитянский министр сообщил, что группа наемников, которая убила лидера страны, состояла из 28 человек.

Ранее стало известно, что посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши призвал Белый дом ввести санкции в отношении всех виновных в убийстве Моиза. Правоохранители задержали 20 наемников, которых подозревают в убийстве президента.

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