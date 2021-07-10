Многодетные россияне получат 450 тысяч на строительство и ремонт жилья

Москва, 10 июля. Вступает в силу закон, по которому многодетные семьи смогут получить выплату до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку дома, но и на строительство.

Утверждены поправки в постановлении правительства, расширяющие варианты использования госсубсидии в 450 тысяч рублей. Денежные средства теперь можно направить на строительство дома, сообщает «Российская газета».

По новым правилам выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку земельного участка, а также строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Кроме этого, деньгами можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов.