Совместные учения НАТО и Украины прошли скромно

Киев, 10 июля. Начавшиеся 28 июня совместные маневры НАТО и Украины прошли незаметно, считают опрошенные «Известиями» военные эксперты.

Основной этап военных маневров начался 9 июля. По оценкам специалистов, уже тогда было понятно, что ничего серьезного ждать от данных учений не стоит. Мероприятия ограничились действиями небольших наземных подразделений, а также групп спецназа.

Корабли НАТО и Военно-морских сил Украины периодических выходили в море редко и выполняли задачи в основном возле своих баз. Большую часть времени они простояли в портах. Специалисты в беседе с «Известиями» рассказали, почему военные маневры завершились скромно.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, стоит ли России опасаться учений Sea Breeze. Специалист дал ФАН эксклюзивный комментарий.