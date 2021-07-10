Аномальная жара может стать причиной трагедии на дороге

Москва, 10 июля. Аномальная жара является опасностью для машин, сообщили в ГИБДД.

Автомобилистам необходимо в жару оставаться осторожными на трассе. Необходимо заранее проверять техническое состояние машины. Нужно уделить внимание системам кондиционирование и электроники, также стоит проверить и аккумулятор для избежания «закипания» на дороге. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Специалисты рекомендуют прогревать машину одну-две минуты. Такой промежуток является достаточным для прохода масло по системе.

Ранее россияне назвали критерии идеальной машины. Отечественные автолюбители отдают предпочтение надежному и комфортному внедорожнику с бензиновым двигателем.