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Аномальная жара может стать причиной трагедии на дороге
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Аномальная жара может стать причиной трагедии на дороге
pixabay.com

Москва, 10 июля. Аномальная жара является опасностью для машин, сообщили в ГИБДД.

Автомобилистам необходимо в жару оставаться осторожными на трассе. Необходимо заранее проверять техническое состояние машины. Нужно уделить внимание системам кондиционирование и электроники, также стоит проверить и аккумулятор для избежания «закипания» на дороге. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Специалисты рекомендуют прогревать машину одну-две минуты. Такой промежуток является достаточным для прохода масло по системе.

Ранее россияне назвали критерии идеальной машины. Отечественные автолюбители отдают предпочтение надежному и комфортному внедорожнику с бензиновым двигателем.

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