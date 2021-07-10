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Экономисты назвали причины роста российских фондовых индексов
Экономика
Экономисты назвали причины роста российских фондовых индексов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 10 июля. Российские фондовые индексы продолжают бить рекорды. Об этом сообщает газета «Известия».

Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) установил очередной исторический максимум, превысив отметку в 3900 пунктов. Докризисный рекорд был побит уже на 700 пунктов. Таким образом, индекс с начала года вырос на 17%.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что рост фондового индекса примечателен тем, что слабо связан с реальным сектором экономики. Специалисты полагают, что это связано с утопающим в ликвидности глобальным финансовым сектором. Экономисты прогнозируют дальнейший рост котировок с вероятной коррекцией.

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