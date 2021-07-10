Экономисты назвали причины роста российских фондовых индексов

Москва, 10 июля. Российские фондовые индексы продолжают бить рекорды. Об этом сообщает газета «Известия».

Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) установил очередной исторический максимум, превысив отметку в 3900 пунктов. Докризисный рекорд был побит уже на 700 пунктов. Таким образом, индекс с начала года вырос на 17%.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что рост фондового индекса примечателен тем, что слабо связан с реальным сектором экономики. Специалисты полагают, что это связано с утопающим в ликвидности глобальным финансовым сектором. Экономисты прогнозируют дальнейший рост котировок с вероятной коррекцией.