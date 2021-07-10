Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 00:38
00:35
Спорт
Предсезонный футбольный турнир стартует с 10 июля в Москве
00:34
Общество
Аномальная жара может стать причиной трагедии на дороге
00:33
Экономика
Экономисты назвали причины роста российских фондовых индексов
00:30
Общество
Воробьев заявил об активной выписке пациентов после COVID-19 в Подмосковье
00:29
Общество
Устойчивая жара стала причиной огромного спроса на панамы и мороженое в России
00:25
Политика
Антироссийскую пропаганду для СМИ фабрикуют западные спецслужбы
00:10
Политика
Афганистан попросил Россию о помощи в борьбе с терроризмом
00:02
Армия
Баранец раскрыл цель фейка о налете самолета ВКС России на базу НАТО в Литве
00:00
Весь мир
Капитан первого ранга рассказал, почему военные НАТО боятся разозлить Россию
23:33
Общество
Лавров предложил школьнику из Армавира обсудить его будущую профессию
Все новости

Воробьев заявил об активной выписке пациентов после COVID-19 в Подмосковье

  /   Обновлено: 10 июля 2021 00:30
Общество
Воробьев заявил об активной выписке пациентов после COVID-19 в Подмосковье
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 10 июля. Обстановка с коронавирусной инфекции в Московской области стабилизировалась. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что зафиксированная на этой неделе активная выписка пациентов из больниц говорит о стабилизации ситуации. Это точно не является поводом недооценивать угрозу коронавируса, заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению Воробьева, коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье сможет сформироваться уже в июле из-за высокого уровня вакцинации, сохраняющегося в регионе. Воробьев рассказал, что уже более двух миллионов жителей региона прошли вакцинацию.

Вернуться назад

воробьев вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru