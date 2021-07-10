Воробьев заявил об активной выписке пациентов после COVID-19 в Подмосковье

Москва, 10 июля. Обстановка с коронавирусной инфекции в Московской области стабилизировалась. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что зафиксированная на этой неделе активная выписка пациентов из больниц говорит о стабилизации ситуации. Это точно не является поводом недооценивать угрозу коронавируса, заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению Воробьева, коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье сможет сформироваться уже в июле из-за высокого уровня вакцинации, сохраняющегося в регионе. Воробьев рассказал, что уже более двух миллионов жителей региона прошли вакцинацию.