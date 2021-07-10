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Баранец раскрыл цель фейка о налете самолета ВКС России на базу НАТО в Литве
Армия
Баранец раскрыл цель фейка о налете самолета ВКС России на базу НАТО в Литве
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 10 июля. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец объяснил инцидент с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса и литовского президента Гитанаса Науседы на авиабазе НАТО в Литве.

Накануне конференция с участием глав государств в литовском Шауляе была прервана из-за поступления сигнала воздушной тревоги. По сообщениям западных СМИ, причиной инцидента стал срочный вылет истребителей для сопровождения российского военного самолета. Позже в минобороны Литвы заявили, что он «вылетел из Калининградской области без предоставления плана полета».

В эфире канала «Соловьев Live» военный обозреватель «КП» заявил, что российский самолет барражировал в небе РФ в 50 километрах от границы. Баранец назвал ситуацию ярким примером иезуитского лицемерия и дешевым спектаклем, который затевался ради единственной фразы Санчеса.

«Все это было затеяно ради одной фразы испанского премьера, который после всего выдал: Вот теперь вы видите, почему наши солдаты вынуждены стоять на этих рубежах. То есть по традиции НАТО оправдывает свою враждебность в адрес России страшной российской угрозой. Война приближается, но не с нашей стороны», цитиирует издание «Народные новости» слова военного обозревателя.

Баранец уверен, что авторы спектакля добились обратного эффекта, показав Европе политическую несостоятельность и президента Литвы, и испанского премьер-министра. Абсурдная постановка опозорила Испанию и вряд ли принесет какие-либо дивиденды.

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нато вкс рф литва баранец
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