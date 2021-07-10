Афганистан попросил Россию о помощи в борьбе с терроризмом

Кабул, 10 июля. Афганистан призывает Китай, Индию и Россию помочь в борьбе с терроризмом, сообщил советник президента страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

Он сообщил, что Кабул призывает внешних партнеров помогать силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом. Афганистанская сторона приветствует техническую поддержку от всех внешних партнеров — России, Китая и Индии.

Мохиб подчеркнул, что любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела Афганистана. Он заявил, что Кабулу не нужно замены одной сверхдержавы другой.

Ранее в Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане. В Пекине констатировали, что американцы не достигли успехов в борьбе с террористами.