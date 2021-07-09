Лавров предложил школьнику из Армавира обсудить его будущую профессию

Москва, 9 июля. Глава МИД России Сергей Лавров поговорил с финалистом конкурса «Большая перемена» в «Артеке» Александром Луниным из Армавира по телефону, сообщила пресс-служба «Большой перемены».

Президент России Владимир Путин 8 июля по видеосвязи пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена». Лунин рассказал главе государства об увлечении отечественной историей и международными отношениями. Школьник признался, что интересуется дипломатией с пяти лет и даже мечтал стать министром иностранных дел.

В пятницу Александру Лунину позвонили из МИД России и соединили с Лавровым. Министр предложил ему после завершения смены в «Артеке» встретиться в Москве или в Краснодаре, чтобы поговорить о выборе будущей профессии. Лавров отметил важность того, что важнейшими для страны делами интересуются такие молодые ребята.

Кроме того, министр передал привет маме школьника. Сам Лунин рассказал, что будет готовиться к встрече.

«Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», — цитирует школьника ТАСС.

Ранее в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии Путин заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сохранению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Потенциал ассамблеи сейчас важно использовать для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на континенте, отметил глава государства.