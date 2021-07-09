Посол Гаити попросил США ввести санкции против убийц президента Моиза

Вашингтон, 9 июля. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши попросил американскую администрацию ввести санкции против всех виновных в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Reuters.

Ввести рестрикции дипломат попросил в рамках «Закона Магнитского».

Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июля в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. По словам очевидцев, в районе, где расположена резиденция 53-летнего президента, были слышны выстрелы примерно в 01:00 по местному времени. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 наемников, подозреваемых в убийстве лидера страны.

По данным The New York Times, задержанные в связи с нападением американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что акция готовилась в течение месяца. По их словам, главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

Оба задержанных заявили, что лишь выполняли функции переводчиков при группе колумбийцев и во время убийства президента Гаити не находились его в комнате. Солаж в прошлом работал в охране посольства Канады в Гаити, о Венсане почти ничего не известно, уточняет издание.