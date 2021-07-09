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Самый популярный смартфон Apple подешевел в России

  /   Обновлено: 09 июля 2021 22:52
Технологии
Самый популярный смартфон Apple подешевел в России
apple.com  /  Apple Inc.

Москва, 9 июля. Цена самого востребованного на рынке iPhone 11 упала на 25%, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Аналитики Counterpoint Research в начале лета назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Для оценки востребованности моделей эксперты полагались на данные установленной базы устройств.

Аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно купить в России за 45 тысяч рублей. Устройство в начале продаж было доступно по меньшей мере за 60 тысяч рублей. Сейчас телефон продается в официальном интернет-магазине Apple за 55 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что также в России подешевела старшая модель — iPhone 12. Ее можно купить за 59 тысяч рублей.

Ранее китайские журналисты узнали примерные цены на iPhone 13. По информации инсайдеров, стоимость нового гаджета начинается от 700 долларов.

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apple смартфоны iphone 11
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