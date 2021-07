Антироссийскую пропаганду для СМИ фабрикуют западные спецслужбы

Британское издание The Daily Telegraph официально подтвердило, что получает материал для своих публикаций от американских и британских спецслужб. При этом качество подобной информации зачастую оставляет желать лучшего. Какие СМИ и с какой целью западные разведки снабжают СМИ заведомо ложными сведениями — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Чистосердечное признание The Daily Telegraph

В апреле этого года в издании The Daily Telegraph вышла статья Николаса Доминика «Тайная война российских вооруженных формирований в Ливии».

В ней в очередной раз поднимались старые фейки о «ЧВК Вагнера» в североафриканской стране. Среди прочего, «хозяином» частной военной компании назывался петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

«Евгений Викторович уже неоднократно заявлял о том, что эта информация не соответствует действительности и умышленно распространяется западными разведывательными службами», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорд».

Этому предшествовало обращение Пригожина и нанятых им английских адвокатов от четвертого марта этого года в правительственные структуры Великобритании с требованием снять с него наложенные санкции. Как утверждают наши источники, требование бизнесмена очень озадачило английских чиновников и им срочно требовалось, хоть какие-то причины для отказа. Тогда скорее всего и родилась идея, выпустить подобную статью.

В связи с этим российский бизнесмен обратился в Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании, которая, рассмотрев заявление, признала его обоснованным. В результате — 6 июля 2021 года The Daily Telegraph направило Евгению Пригожину сообщение, в котором призналось, что материал для апрельской публикации был получен непосредственно от американских и британских спецслужб, а также африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

«Отдельно хочу поблагодарить Независимую организацию по стандартам печати в Великобритании (IPSO) за объективность и профессионализм, а также The Daily Telegraph за представленную возможность высказаться по этим вопросам», — прокомментировал решение комиссии сам Пригожин.

Ответ The Daily Telegraph бизнесмену стал первым публичным признанием западной прессы в том, что данные для их статей они получают именно от американских и других спецслужб.

Примечательно и то, что в списке названных источник присутствует AFRICOM, который давно работает на торпедирование мирных инициатив России в Африке вообще и в Ливии в частности.

Например, в июне 2020 вокруг AFRICOM разразился скандал, связанный со «спутниковыми снимками», на которых якобы была запечатлена российская техника в Ливии. Кроме этого, на информационных ресурсах, связанных с Пентагоном, появились снимки самолета, якобы взлетающего с базы в Аль-Джуфре. Однако качество снимков было настолько низким, что даже тип самолета установить достоверно было невозможно.

До этого AFRICOM пытался с помощью СМИ легализовать еще один похожий фейк. Истребители, снятые на российской военной базе Хмеймим в Сирии, выдавались за доказательство присутствия техники РФ в Ливии. Официальное опровержение этого вброса дал заместитель министра иностранных дел России, постпред РФ в Совете Безопасности ООН, чрезвычайный и полномочный посол Василий Небензя, который назвал любые утверждения о вмешательстве России в конфликт в Ливии антироссийскими провокациями.

Впрочем, западные разведки уже давно используют СМИ для легализации сфабрикованных материалов в рамках централизованной информационной кампании против России.

Об этом заявлял и президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 2020 года, комментируя совместное «расследование» The Insider, Bellingcat и CNN, в котором говорилось, что к отравлению Алексея Навального якобы причастны сотрудники ФСБ.

ЦРУ, Ми-6 и другие разведки работают по одним и тем же темам, что говорит о высокой координации между спецслужбами. Будь то очередное «отравление врага Кремля» или атака на правительство союзного России государства, фейки о ЧВК «Вагнера» или вмешательство Российской Федерации в выборы. Фейк забрасывается в медиапространство через одно или несколько СМИ одновременно, а потом тиражируется другими, на первый взгляд независимыми СМИ.

Так, например, уже упомянутое выше «расследование» The Insider, Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального не только опубликовали на сайтах этих ресурсов, но и массово поддержали такие издания, как The Bell, «Медуза»1, «Медиазона» и подобные им СМИ, которые как мы выясним чуть позднее, связаны с западными разведками.

Традиции британских СМИ

BBC и Reuters — крупнейшие СМИ Великобритании. Они пользуются большим авторитетом как среди своих читателей, так и среди представителей профессионального сообщества. Они позиционируют себя как объективные и независимые средства массовой информации, которым дороги их принципы. Однако оба СМИ неоднократно были замечены в распространении антироссийских фейков.

Согласно рассекреченным в январе 2020 года официальным документам, издание Reuters тайно финансировалось британским правительством на протяжении 1960-х и 1970-х годов по указанию антисоветской пропагандистской организации, управляемой разведывательным агентством MI-6. Причем правительство Великобритании использовало BBC как промежуточное звено для сокрытия платежей.

«Многие новостные организации получили государственную субсидию в той или иной форме после Второй мировой войны», — оправдывался тогда представитель Reuters Дэвид Крандвелл. — Но договоренность 1969 года не соответствовала нашим Принципам доверия, и мы не стали бы этого делать сегодня», — продолжил он.

Принципы доверия Reuters — это своеобразный этический кодекс, который провозглашает, что издание ни при каких обстоятельствах не перейдет в руки какого-либо одного интереса, группы или фракции, что целостность, независимость и свобода от предвзятости Thomson Reuters должны всегда быть полностью сохранены, что Reuters будет предоставлять беспристрастные и надежные новостные услуги газетам, информационным агентствам, вещательным компаниям и другим подписчикам средств массовой информации и так далее.

На аналогичную «хартию» в отношении своей редакционной независимости ссылалось тогда и BBC.

«Устав BBC гарантирует редакционную независимость независимо от того, поступает ли финансирование от правительства Великобритании, лицензионных сборов или коммерческих источников», — оправдывался уже представитель BBC.

Вот только утекшие в начале 2021 года документы говорят об обратном.

Тайные программы Форин-офиса

В настоящее время в Великобритании за информационное противодействие России отвечает Министерство иностранных дел и международного развития, а именно отдел Противодействия дезинформации и развития СМИ (CDMD). Общественный контроль за деятельностью CDMD невозможен «по соображениям национальной безопасности».

Именно через него Reuters и BBC совместно с несколькими подрядчиками в области сбора разведывательной информации, работают по тайной программе, направленной на смену правительства России и подрыв ее позиций в Восточной Европе и Центральной Азии.

Согласно все тем же документам, подлинность которых косвенно подтвердила представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер, эти программы возглавляет оперативник разведки по имени Энди Прайс.

/

Именно он в 2018 году на встрече в Лондоне представлял программу британского МИДа «по ослаблению влияния российского государства на своих ближайших соседей». А через год CDMD разработало программу на период до 2022 года, в рамках которой планировалось создать новые каналы и поддержать уже существующие медиа-операции, «чтобы противостоять попыткам России сеять разобщенность» и «повысить сопротивляемость враждебным посланиям Кремля в странах Балтии».

Реализация программ должна была проходить секретно, так как, по словам того же Прайса, «некоторые получатели грантов не захотят быть связанными с Форин-офисом». Проекты CDMD осуществлялись тайно и в партнерстве с якобы независимыми онлайн-СМИ, включая латвийское издание «Медуза», российский сайт «Медиазона» и организацию Bellingcat.

От ЦРУ до MI6

Bellingcat — журналистская организация, которая позиционирует себя как независимое интернет-издание, якобы занимающееся журналистскими расследованиями, используя метод анализа данных из открытых источников. Вот только на самом деле организация, возглавляемая британцем Эллиотом Хиггинсом, ведет антироссийскую кампанию, публикуя под видом расследований заведомо ложную информацию. Об этом неоднократно заявляли в российском Министерстве иностранных дел.

«Речь идёт о способе слива информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации», — комментировала в 2018 году публикацию Bellingcat о «деле Скрипалей» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Федеральное агентство новостей /

Эти слова подтверждает и список официальных доноров Bellingcat, который ранее уже разбирало Федеральное агентство новостей. Например, организацию финансируют «Открытое общество» Джорджа Сороса (напрямую и через нидерландскую НПО Lighthouse reports), «Национальный фонд демократии» (NED2), Фонд Найтов и Агентство США по международному развитию (USAID), через которые, по сути, действует американское разведсообщество. Например, со слов президента NED Карла Гершмана, «Национальный фонд демократии» был создан в том числе из-за того, что получение финансовых средств напрямую от ЦРУ для «демократических кругом по всему миру» было крайне нежелательно.

/

Более того, в 2018 году журналистка Эмма Бест опубликовала сообщения из частной переписки WikiLeaks, где говорилось о том, что Bellingcat частично финансируется Министерством обороны Великобритании и ориентирован на спецслужбы UKUSA (Соглашение о совместной радиотехнической разведывательной деятельности Великобритании и США).

Федеральное агентство новостей /

В финансировании Bellingcat в рамках программы CDMD также участвовала Zinc Network — субподрядчик британского МИД, который работал на МИД Великобритании вместе с Reuters и BBC под руководством оперативника разведки Эрика Прайса.

О связях Bellingcat с ЦРУ говорят и личности высокопоставленных сотрудников организации.

/

Согласно учредительным документам, которые ранее попали в распоряжение ФАН, членами наблюдательного совета Bellingcat были Пол Раду и Кейт Дэвид Хиатт. Оба они связаны со Стэндфордским университетом, который тесно связан с ЦРУ, Агентством национальной безопасности (АНБ) и Пентагоном.

/

Первый — проходил там обучение, второй и вовсе является его сотрудником.

/

Наблюдательный совет Bellingcat согласно данным сайта организации является высшим органом «ответственным за утверждение политики и стратегии организации».

Согласно документам Bellingcat, «наблюдательный совет является высшим органом, ответственным за утверждение политики и стратегии организации». Даже после ухода Раду и Хиатт со своих постов, организация Хиггинса сохранила тесные связи с американскими спецслужбами в лице сотрудника Стэнфорда Мариетье Шааке.

/

Берут пример с ЦРУ

Своими беспристрастностью, независимостью и свободой слова любят кичиться не только британские СМИ. В США — это возведено в абсолют. Однако на поверку оказывается, что Интрнет-издания и телеканалы не просто публикуют ангажированную информацию, а размещают откровенные фейки в рамках информационных кампаний, организованных американскими политическими элитами.

В январе прошлого года Гленн Гринвальд опубликовал на портале Intercept рейтинг самых позорных «фейков» американских СМИ, касающихся до сих пор никем не доказанного российского вмешательства в американские президентские выборы в США 2016 года. 10 фейков, которые с большой тщательностью и трудом собирал автор материала, отвечали одной единственной задаче — дискредитировать действующего президента Дональда Трампа, доказав его мифические связи с Москвой, и обвинить Россию во вмешательстве.

Первое место в рейтинге разделили между собой CNN и MSNBC. Сначала утром 9 декабря 2017 года CNN опубликовал статью о том, что Дональд Трамп-младший якобы заранее имел доступ к электронным перепискам Национального комитета Демократической партии, опубликованным позднее на WikiLeaks. А потом сведения коллег подтвердил и телеканал MSNBC, свалив в одну кучу и президентскую кампанию Трампа, и WikiLeaks, и взломанные почтовые ящики демократов.

Вот только все это оказалось фальсификацией, поскольку, как было доказано позднее, Трамп-младший получил эти материалы уже после того, как об этом говорил весь мир.

«На сегодняшний день, — пишет в своей статье Гринвальд, — когда их (CNN и MSNBC — Прим. ФАН.) спрашивают, как они могли переврать такую ​​масштабную историю одним и тем же образом, и CNN, и MSNBC берут пример с ЦРУ, сохраняя полное молчание и отказываясь объяснять, как это могло произойти, чтобы все их «многочисленные независимые источники» одинаково неправильно указали дату в электронном письме…».

Кроме этого, в конце статьи Гринвальд добавили фейки, не попавшие в рейтинг, но заслуживающие упоминания. В частности, он упомянул вброс The New York Times о том, что Пол Манафорт передал данные опросов по голосованию российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, а на самом деле информацию передали украинским предпринимателям.

Припомнил он и те СМИ, которые вместе с демократами полгода утверждали, что все «17 разведведомств США» сошлись во мнении о кибератаках со стороны России, хотя такую оценку выдвинули лишь четыре из них.

«Пересмешник» продолжается

История помнит много случаев, когда «независимые» американские СМИ использовались спецслужбами для достижения внутри- или внешнеполитических целей.

Так, например, «Уотергейтский скандал», который привел к импичменту действовавшего на тот момент президента Ричарда Никсона, был реализован замдиректора ФБР Марком Фелтом. Против президента совершенно сознательно работало руководство спецслужбы, а «честные и смелые» журналисты Washington Post Боб Вудворт и Карл Бернштейн были просто использованы для слива компромата.

Ведущие средства массовой информации США часто становились люди, связанные со спецслужбами. Так, например, все той же Washington Post одно время руководил помощник Уильяма Донована – шефа Управления стратегических служб, на основе которого было создано ЦРУ, — Филипп Грэм Вместе со своей женой Кэтрин и офицером ЦРУ Фрэнком Уизнером они стали центром операции «Пересмешник». Цель операции была в том, чтобы взять под контроль ЦРУ сотни ведущих изданий страны и бороться с «мировым коммунизмом».

После загадочного самоубийства Филиппа его вдова, у которой кроме Washington Post появился еще и Newsweek, продолжила сотрудничать с ЦРУ. в 1960-е – начале 70-х под контролем ЦРУ работали журналисты практически всех ведущих изданий страны – от The New York Times до Newsweek, от Time и Life до Chicago Daily.

Федеральное агентство новостей /

В 1976 году, после расследования сенатского комитета по разведке, некоторые детали операции «Пересмешник» были явлены народу. Однако новый директор ЦРУ, которым стал Джордж Буш-старший, пообещал, что его ведомство больше не будет подкупать журналистов, и добился того, что историю положили под сукно.

Американские СМИ до сих пор остаются инструментом влияния, причем не только на внутреннюю аудиторию, но и на внешнюю. Например, ведущая газета New York Times, несмотря на то, что принадлежит семейству Сульцбергеров, обслуживает интересы американского правительства.

Главный редактор газеты Джилл Абрамсон продержалась на своем посту лишь три года, после чего ее уволили в 2014 году. По некоторым данным, причиной увольнения первой женщины — главного редактора NYT послужила публикация объективного репортажа из Славянска, честно показавшего противостояние местных жителей и украинских националистов. Примечательно, что Артур Сульцбергер-старший, отец нынешнего собственника газеты, был искренним идейным активистом операции «Пересмешник».

Инструменты влияния

Продолжать список СМИ, которые напрямую или косвенно связаны с западными разведками, можно еще очень долго. Кроме BBC, Reuters, Bellingcat, Washington Post, New York Times, CNN, в него можно смело включить сетевое издание «Проект», связи которого с ЦРУ и органами разведки Евросоюза ранее подробно разбирало Федеральное агентство новостей, Bloomberg, Guardian, The Bell, The Insider, The Daily Beast, «Белсат», Громадское телевидение и так далее.

Все эти СМИ используются западными спецслужбами в глобальной кампании, цели которой — ослабление влияния России в мире и создание информационного фона для введения очередного пакета санкций, против нашей страны.

Федеральное агентство новостей /

Так, например, Bellingcat был основан за три дня до катастрофы Boeing MH17 в небе над Украиной —14 июля 2014 года. А буквально через несколько часов после трагедии Эллиот Хиггинс опубликовал первый материал про установку «Бук», из которой якобы была выпущена ракета по самолету. Впоследствии именно Bellingcat станет главным информационным локомотивом обвинения в произошедшей катастрофе российских военнослужащих и представителей силовых ведомств. Уже 20 июля США и Евросоюз готов был ввести новые санкции против России.

6 апреля 2018 года в день введения Соединенными Штатами санкций против России за «вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима [президента Сирии Башара] Асада оружием» Reuters в поддержку этих действий американского правительства выпустил материал «Как секретный российский воздушный транспорт помогает сирийскому Асаду».

Вина России в катастрофе малазийского «Боинга», вмешательство в американские выборы, отравление Скрипалей и Навального «Новичком», присутствие в Ливии «ЧВК Вагнера» и так далее — ни один из поводов для введения западными странами санкций против России не был доказан. Однако про это регулярно писали и продолжают писать СМИ, связанные с зарубежными разведками, создавая необходимый информационный фон не только для введения новых санкций против, но и для продления и расширения старых.

Цели Запада не изменились со времен холодной войны — демонизация правительств стран, которые проводят независимую политику, для создания экономического давления и последующего их свержения. Западные спецслужбы в тесной координации друг с другом занимаются созданием фальсификаций, которые тиражируются в якобы независимых и объективных средствах массовой информации. Однако со временем качество антироссийских фейков постоянно падает. И если на задачах разведок это пока не сказывается, то вот репутация некогда действительно авторитетных СМИ сильно страдает. И скрывать отработку заказов спецслужб становится все труднее.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций