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Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию предприятия Москвы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 22:39
Общество
Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию предприятия Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 9 июля. Если московские предприятия не будут придерживаться требований об обязательной вакцинации 60% работников, то удар получат именно они.

Соответсвующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин во время эфира телеканала «Россия-1». Согласно постановлению, до 15 июля должны пройти вакцинацию 60% «контактных сфер», а уже до 15 августа они должны привиться второй дозой препарата.

«Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив», заявил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что «глаза боятся руки делают». Если организации, которые включены в сферу обязательной вакцинации, будут дожидаться до последнего момента, при этом ничего не делая, то будет «локдаун», подчеркнул Собянин.

Недавно сообщалось, что Собянин рассказал о мощности столичных центров вакцинации. Они рассчитаны на 150-160 тысяч человек в день.

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собянин вакцинация пандемия коронавирус COVID-19 локдаун
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