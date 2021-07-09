Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию предприятия Москвы

Москва, 9 июля. Если московские предприятия не будут придерживаться требований об обязательной вакцинации 60% работников, то удар получат именно они.

Соответсвующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин во время эфира телеканала «Россия-1». Согласно постановлению, до 15 июля должны пройти вакцинацию 60% «контактных сфер», а уже до 15 августа они должны привиться второй дозой препарата.

«Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив», — заявил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что «глаза боятся — руки делают». Если организации, которые включены в сферу обязательной вакцинации, будут дожидаться до последнего момента, при этом ничего не делая, то будет «локдаун», подчеркнул Собянин.

Недавно сообщалось, что Собянин рассказал о мощности столичных центров вакцинации. Они рассчитаны на 150-160 тысяч человек в день.