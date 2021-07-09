Житель Екатеринбурга пришел на работу к своему отцу и поджег его

Екатеринбург, 9 июля. Житель Екатеринбурга пришел к своему отцу на работу, облил горячей жидкостью и поджег. Трагедия произошла в Институте физики металлов им. Михеева.

Отец преступника работал главным энергетиком в институте. В фойе здания родственники поссорились, сын требовал от отца деньги за проданную квартиру. После размолвки мужчина облил горючей жидкостью родственника, поджег зажигалкой и сбежал.

Горящего пытались спасти охранники, однако от полученных ожогов он скончался в больнице. Полиция уже задержала сына погибшего. Заведено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

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