Вашингтон, 9 июля. Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер назвал причину поражения НАТО в случае войны с Москвой и Пекином. Дело в неправильном курсе развития вооруженных сил.

Минобороны США ошиблось, когда решило сократить численность армии, сделав акцент на новых технологиях. Сейчас у Вашингтона не хватит сил, чтобы отразить нападение соперника на дальних подступах и защитить территорию. Со времен холодной войны 66% бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку. Такое мнение Ганцингер выразил в колонке для Defense News.

«Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году», — сказал эксперт.

Для успеха в противостоянии с Россией и Китаем Вашингтону понадобится армия, которая сможет нанести крупномасштабные высокоточные удары и развить наступление вглубь территории противника. Имеющиеся 140 самолетов B-1, B-2 и B-52 способны произвести 30 ударных вылетов в день.

Ранее китайское правительство осудило решение США свернуть военную миссию в Афганистане, следствием которого станет неизбежная эскалация напряженности. В Пекине констатировали, что американский вооруженный контингент покидает Афганистан, так и не достигнув успеха в борьбе с боевиками запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.