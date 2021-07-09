Стали известны подробности разговора Путина с Байденом

Москва, 9 июля. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в результате обрушения жилого дома во Флориде.

Президенты России и США также обсудили вопросы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Соответствующей информацией поделились в Кремле.

Путин с Байденом отметили важность предметного сотрудничества в кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном. Президент России подчеркнул, что компетентные американские ведомства не обращались за последний месяц к Кремлю из-за кибератак.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден планирует сохранить диалог с Россией после переговоров в Женеве. Президент США верит в «личную дипломатию, когда она возможна».