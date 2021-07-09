С точки зрения общего блага: аргентинский экономист рассказал ФАН о сотрудничестве с Китаем

Лео Ансолоне 32 года, он кандидат экономических наук и убежденный левоцентрист. В интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей экономист рассказал, что он думает о дифирамбах в адрес Си Цзиньпина со стороны аргентинского президента Альберто Фернандеса и почему, несмотря на колоссальный внешний долг, Аргентине не грозит экономическая зависимость от Китая.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Призрак коммунизма

6 июля президент Аргентины Альберто Фернандес принял участие в торжественном виртуальном акте к столетнему юбилею Компартии Китая.

Фернандес выступил в первую очередь с позиции главы партии хустисиалистов — оплота левоцентристской идеологии — и отметил важность связей между Аргентиной и Китаем — не только в плане торгового партнерства, но и в идейном отношении. Красной линией через все выступление прошла тема перонизма — политической мысли, ориентированной на защиту прав трудящегося человека. 49 лет двусторонних отношений, по мнению Фернандеса, говорят о достаточном взаимопонимании между странами.

Отметив «широкий охват» политической линии генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, президент Аргентины поблагодарил дружественную страну за помощь в предоставлении вакцин.

В ответной речи китайский лидер пообещал активное сотрудничество и в дальнейшем, поскольку «нет такой страны, которая сегодня могла бы спастись в одиночку».

Во многих аргентинских СМИ были опубликованы иронические комментарии по поводу подобного обмена реварансами в духе времен существования социалистического лагеря. Однако, многие специалисты — и в их числе и Лео Анзолоне — полностью поддерживают позицию президента.

Большой потенциал и большое будущее

ФАН: Как вы прокомментируете выступление президента Альберто Фернандеса?

Лео Ансолоне: У наших стран на самом деле имеются общие идеалы, большой потенциал и большое будущее.

— Как так получилось, что в 2020 году Китай стал главным деловым партнером Аргентины, практически вытеснив с этого места Бразилию?

— В 2020 году были месяцы, когда товарообмен был интенсивнее с Китаем, и месяцы, когда по-прежнему лидировала Бразилия. На самом деле, Китай является основным покупателем и для Бразилии тоже. Китайцы вообще стали основными торговыми партнерами для стран нашего континента — и в первую очередь это касается США. Однако проамериканские СМИ выставляют ситуацию в таком свете, чтобы перессорить нас с нашими соседями. Кроме того, не будем забывать, что с Китаем нас связывает не только торговля; именно об этом президент Фернандес говорил в своей поздравительной речи, когда сравнил Мао Цзедуна с Пероном.

— В каких именно областях сотрудничают Аргентина и Китай?

Лео Анзалоне: К сожалению, в коммерческом обмене с Китаем Аргентина пока выступает в роли сырьевой базы. Мы экспортируем туда сою и говядину; китайские рыболовные траулеры имеют лицензию, чтобы добывать продукты моря у аргентинских берегов. Но в нашей стране есть достаточный потенциал для наукоемкого экспорта – например, в области биомедицины.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— На какой стадии находится сотрудничество в области энергетики? Китайцы будут строить атомную электростанцию «Атуча-3» — действительно это уже вопрос решенный?

— Да. Проект называется Hualong и рассчитан на 60 лет. Место для строительства выбрали в 450 км от Буэнос-Айреса. Китайская сторона вкладывает 8000 млн. долларов, это приблизительно 85% стоимости реактора... Аргентина им эти деньги постепенно вернет. Большим плюсом для нас является то, что проект подразумевает создание минимум 7000 рабочих мест.

Аргентина всем все отдаст

— Аргентина уже и так является должником Китая. Помимо долга как такового (2,66 млрд долларов), Китай предоставил Аргентине свопы на сумму 18,5 млрд — а это 40% международного банковского резерва. Не рискует ли страна таким образом попасть в зависиомсть от «азиатского гиганта»?

— Начнем с того, что своп — это все-таки не кредит. Вернее, это не кредит, пока его не активировать. Надеемся, что до этого не дойдет.

А вообще — нам всегда пророчили какую-нибудь зависимость. Например, от Великобритании. Однако этого не случилось. Потом предсказывали зависимость от США. Тоже пальцем в небо.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Теперь Китай. Однако со времен Хуана Доминго Перона — за исключением периодов, когда у власти были либералы — аргентинское правительство ориентировалось на борьбу за суверенитет. Экономический в том числе. Президент Фернандес продолжает эту линию. Поэтому зависимость нам не грозит.

— Однако, чем можно объяснить тот факт, что Аргентина должна приблизительно одну и ту же сумму Китаю и Парижскому Клубу—- однако предпочитает возвращать деньги в первую очередь китайцам?

— Парижскому Клубу мы тоже отдадим. На следующий год. Сейчас у нас такая ситуация, что деньги нужны на внутренние нужды. Сложная очень ситуация. МВФ мы тоже должны. Аргентина всем все отдаст. Только не сразу.

С точки зрения общего блага

— Вы перонист?

— Да, член хустисиалистской партии с 15 лет.

— Это как-то отражается на ваших взглядах на экономику?

— Я возглавляю «Центр исследований в области управления, контроля, планировния и стратегий в области предпринимательства» (CEPEC). Мы занимаемся анализом экономической и финансовой деятельности в Аргентине — с точки зрения общего блага.

И — да, мы думаем, что рынок должен регулироваться государством. И быть достаточно автономным — для того, чтобы Аргентина могла партнёрствовать с другими странами по своему усмотрению, не оглядываясь на США.