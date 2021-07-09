Настасья Самбурская похвасталась перед поклонниками роскошной квартирой

Москва, 9 июля. Звезда ситкома «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская активно обживается в новых апартаментах. Артистка показала поклонникам, как выглядит ремонт ее квартиры в Москве.

Настасья Самбурская въехала в новое жилье после множества жалоб на неудачный ремонт. Наконец квартирный вопрос остался позади: недавно актриса похвасталась перед поклонниками роскошным дизайном апартаментов, расположенных в центре столицы. Звезда опубликовала пост, в котором рассказала о ремонте и призналась, какой комнатой она гордится больше всего.

«Потихоньку начинаю показывать вам свою квартиру, остались буквально последние штрихи! Моя гордость — это терраса! У меня теперь есть собственный сад!» — заявила артистка.

Судя по публикации, удачный ремонт поднял настроение Самбурской. Совсем недавно она делилась с фанатами новостями о том, что ее квартира оказалась безнадежно испорчена неумелыми мастерами. Кроме того, артистка переживала судебные разбирательства с продюсером Виктором Дробышем.

В ответ на конфликт с артисткой звездный наставник раскритиковал Самбурскую. Дробыш дал подробное интервью корреспонденту ФАН, где заявил, что со звезда «Универа» не способна к сотрудничеству и работе без конфликтов.