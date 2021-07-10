Карьерный консультант о том, стоит ли «подстилать соломку» перед увольнением с работы

Решение об уходе с работы многим дается нелегко. И тем сложнее его принять, когда не совсем ясно, куда держать дальнейший путь. Стоит ли дать себе паузу для возможности спокойно определиться? Или спокойствие напрямую зависит от того, подстелил ли ты себе «соломку» перед уходом из надоевшей компании?

Ответы на эти вопросы корреспондент ФАН выяснил у российского хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова.

Мнение эксперта однозначно — не стоит ставить себя в уязвимое положение и увольняться с работы без гарантий на новое место.

«Потому что когда вы уволились и не можете сразу найти новую работу, то начинаете нервничать. Вы начинаете хаотично откликаться на вакансии, а собеседования проходите менее уверенно, потому что становитесь зависимым от будущего работодателя и вам очень хочется показать себя с лучшей стороны. Это видно и заметно — вы более напряжены в общении с работодателем, потому что у вас проблема — вам нужно найти работу», — поясняет позицию Валинуров.

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По мнению специалиста, форсировать события не стоит и по другой причине. Если вы окажетесь в ситуации поиска работы, то на рынке труда вам откроется далеко не весь спектр интересных вакансий. И совсем не исключено, что работа мечты появится через пару месяцев или даже полгода. Поэтому лучшей стратегией будет оставаться на текущем месте и спокойно искать что-то подходящее, присматриваясь к предложениям и работодателям.

«Люди обычно живут дольше, чем компании. Поэтому, в первую очередь, нужно думать о себе, а не о каких-то моральных дилеммах — том, что вы работаете и параллельно ищете работу. Ваша карьера, то, куда вы хотите прийти — это важнее, чем какой-то конкретный текущий работодатель», — заключает Ильгиз Валинуров.

Смена компании — не только хороший стимул к профессиональному развитию, но и возможность зарабатывать больше. Как ранее говорил собеседник ФАН, этот показатель будет расти в случае смены организаций, а не многолетней работы на одном месте.