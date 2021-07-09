Раскрыты новые подробности развода принца Чарльза

Лондон, 9 июля. Новый детали развода принца Чарльза и Дианы Спенсер появились в Сети. Герцог Уэльский полностью согласился с условиями, которые выставила его мать, королева Елизавета II.

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году. В браке у них родились двое детей — принц Гарри и принц Уильям. Однако в семейных отношениях у герцога Уэльского с супругой все было далеко не гладко. В 1990-х годах они решили подать на развод. На фоне этого королева Великобритании Елизавета II прислала гневное письмо своему сыну.

«А что Чарльз? Он согласился с условием мамы и отправил ей ответ также в письме», — сообщает зарубежный портал Express.

Для многих в королевской семье разлад знаменитой пары стоил огромного огорчения. Принц Филипп, например, относился к Диане с теплотой, как к настоящей дочери. Он постоянно подбадривал ее и поддерживал, зная о ее стеснительности и сдержанности.