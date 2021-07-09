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Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл

  /   Обновлено: 09 июля 2021 21:21
Шоу-бизнес
Принц Уильям опасается амбициозных планов своего брата Гарри и Меган Маркл
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 9 июля. Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл активно развивают собственный бренд после переезда в Калифорнию. Принц Уильям боится знать о дальнейших шагах брата и невестки в бизнесе.

Герцоги Сассекские успешно встают на ноги после резонансного решения снять с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сперва супруги заключили выгодный контракт со стриминг-сервисом Netflix, а затем вступили в сотрудничество с платформой Spotify. Дункан Ларкомб, автор книги «Принц Гарри: внутренняя история» отметил, что герцог и его супруга Меган Маркл все еще продолжают использовать бренд королевской семьи, несмотря на отречение. Королевский эксперт сообщил в интервью изданию OK! Magazine, что принц Уильям встревожен амбициями собственного брата.

«Что они сделают дальше? Ответ на этот вопрос принц Уильям боится услышать. В конце концов, они должны делать свою работу, не ссылаясь на королевский бренд», — объяснил эксперт.

Недавно принц Гарри раскрыл нелицеприятные детали о семье в проекте «Моя невидимая сторона». Он раскритиковал отца и обвинил родственников в безразличии после смерти принцессы Дианы. В ответ Ларкомб заявил, что принц Уильям не сможет помириться с братом, если тот продолжит наживаться на бренде семьи.

Королевский эксперт Камилла Томини уверена, что принц Гарри исчерпал доверие родных задолго до свадьбы с Меган Маркл. По ее словам, герцог Сассеский пытался изменить семейные традиции, еще будучи холостяком.

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Принц Уильям принц гарри королевская семья
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