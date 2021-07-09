Московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности

Москва, 9 июля. Оперуполномоченный столичного отдела экономбезопасности Александр Ермаков арестован в Москве. Его обвиняют в покушении на убийство предпринимателя.

Московский Пресненский суд арестовал Александра Ермакова и его отца Олега, который находится на должности начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Александра Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)...» — рассказали в пресс-службе суда.

Ермаков занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области. В четверг был задержан его отец.

Ранее Кировский районный суд арестовал директора детдома в Иркутске, где подросток насиловал детей. Женщину отстранили от должности 2 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».