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Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
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Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках

  /   Обновлено: 09 июля 2021 21:10
Шоу-бизнес
Таюрская закружилась в танце с Прусикиным на руках
Prt Scr youtube.com  /  Little Big

Москва, 9 июля. Солистка группы Little Big Софья Таюрская наслаждается отношениями с музыкантом Ильей Прусикиным. Недавно звезда показала фанатам, что готова носить возлюбленного на руках.

Таюрская активно делится с поклонниками фото в компании избранника, лидера группы Little Big Ильи Прусикина. Звезды лишь недавно решились сообщить о своих отношениях и больше не скрывают чувства от фанатов.

Недавно певица показала, как проводит время с возлюбленным: артистка закружила музыканта на руках в бассейне. Поклонники звезд с восторгом восприняли новый пост Таюрской в Instagram.

«Сильная русская женщина»;

«Можно закрывать абсолютно все тренды, потому что ничего милее мы уже не увидим»;

«Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать», — написали фолловеры.

Несмотря на восторженные комментарии, не все подписчики разделили трогательный момент. Некоторых возмутили отношения Таюрской и Прусикина. Артистку вновь посчитали разлучницей, которая якобы разрушила брак музыканта и его первой супруги Ирины Смелой.

Недавно Прусикин заступился за новую избранницу после многочисленных обвинений. Он объяснил в интервью блогеру Даниле Поперечному, что стало причиной его расставания с женой.

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